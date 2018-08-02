Єврокомісія перевірить доцільність переходу на літній та зимовий час

Доцільність щорічного переведення стрілок годинників на літній час стане предметом вивчення Європейської Комісії (ЄК). Депутати Європейського Парламенту (ЄП) у четвер, 8 лютого, переважною більшістю голосів доручили Єврокомісії розібратися з перевагами та недоліками зміни часу.

Якщо перевірка виявить недостатню доцільність такої практики, єврокомісари повинні запропонувати зміни до відповідної норми щодо щорічного переходу на літній час.

Водночас пропозиція комітету Європарламенту з питань транспорту одразу скасувати переведення годинників на літній час не знайшла підтримки в євродепутатів. Проти цього проголосували насамперед консерватори та євроскептики, повідомляє інформагенція AFP.

В ухваленому рішенні членів Європарламенту зазначається, що багато проведених досліджень, у тому числі й науковою службою Європарламенту, вказали на значні негативні наслідки для здоров’я та погіршення безпеки на дорогах внаслідок щорічного переходу на літній час. Багато євродепутатів розкритикували практику щорічного переведення стрілок годинників, назвавши її "пережитком минулого століття", який не дає бажаного енергетичного та економічного ефекту.

Перехід на літній час запроваджувався насамперед з метою економії енергоресурсів, однак нещодавні дослідження показали, що реальний економічний ефект від цього незначний. У Німеччині переведення стрілок годинника на літній час було запроваджено 1980 року. Інші європейські країни, приміром Італія та Франція, мають цю норму з 1960-их років. З 1996 року всі країни ЄС одночасно переводять останньої неділі березня стрілки годинників на годину вперед.