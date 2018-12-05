Сьогодні відбудеться фінал "Євробачення-2018"

Фінал пісенного конкурсу Євробачення-2018, в якому бере участь Україна, відбудеться сьогодні, 12 травня.

Як повідомляє Eurovision.ua, пряма трансляція шоу розпочнеться о 22:00 на каналах UA:Перший та СТБ, радіоверсію можна слухати на Радіо "Промінь".

Онлайн-трансляція в HD-якості буде на сайті Eurovision.ua.

Фіналісти виступатимуть у такому порядку:

01. MELOVIN (Україна)

02. Amaia y Alfred (Іспанія)

03. Lea Sirk (Словенія)

04. Ieva Zasimauskaite (Литва)

05. Cesar Sampson (Австрія)

06. Elina Nechayeva (Естонія)

07. Alexander Rybak (Норвегія)

08. Claudia Pascoal (Португалія)

09. SuRie (Великобританія)

10. Sanja Ilić & Balkanika (Сербія)

11. Michael Schulte (Німеччина)

12. Eugent Bushpepa (Албанія)

13. Madame Monsieur (Франція)

14. Mikolas Josef (Чехія)

15. Rasmussen (Данія)

16. Jessica Mauboy (Австралія)

17. Saara Aalto (Фінландія)

18. EQUINOX (Болгарія)

19. DoReDos (Молдова)

20. Benjamin Ingrosso (Швеція)

21. AWS (Угорщина)

22. Netta (Ізраїль)

23. Waylon (Нідерланди)

24. Ryan O’Shaughnessy (Ірландія)

25. Eleni Foureira (Кіпр)

26. Ermal Meta e Fabrizio Moro (Італія)

Коментуватимуть прямий ефір ведучий Євробачення-2017 Тімур Мірошниченко та переможниця Євробачення-2016 Джамала. Відео з коментаторської студії транслюватиметься наживо на сторінках UA: Євробачення і UA: Перший у Facebook, а також на YouTube-каналі UA: Перший.

Голосувати можна за допомогою SMS-повідомлень або в мобільному додатку Eurovision App. Кількість SMS з одного номера не повинна перевищувати 20-ти. Україна не може голосувати за свого представника. Лінії для голосування будуть відкриті упродовж 40 хвилин після завершення всіх 26 виступів.

Нагадаємо, 10-го травня відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" у Лісабоні. Україна пройшла до фіналу.