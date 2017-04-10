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Солдата, який напідпитку вбив сержанта, засудили до десяти років

На суді солдат вину визнав повністю
Дергачівський районний суд Харківщини засудив до 10 років в'язниці солдата, який у вересні 2016 року, будучи п'яним, розстріляв сержанта через парі.
Солдата, який напідпитку вбив сержанта, засудили до десяти років Фото: АFР

Вирок суду від 28 вересня опубліковано на сайті Єдиного реєстру судових рішень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вбивство сталося в селищі Руська Лозова Дергачівського району 18 вересня 2016 року. У старшого солдата, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, виник конфлікт зі старшим сержантом. Чоловіки посперечалися, хто швидше демобілізується.

Під час сварки солдат запропонував сержантові посперечатися. Предметом виграшу повинна була стати життя одного з них. Розтягнув бійців інший військовий. Після цього солдат взяв службовий автомат і покликав сержанта підійти ближче. Коли той підійшов, зловмисник тричі вистрелив в нього.

Злочинця спробував зупинити військовий, який став свідком події, але злочинець вистрілив і в нього, поранивши в стегно. Між ними зав'язалася бійка, під час якої зловмисник випадково вистрілив собі в передпліччя.

Коли військовий, який намагався зупинити порушника, впав, той підійшов до сержанта, який на той момент лежав на землі, і зробив кілька пострілів. Від отриманих травм сержант помер на місці.

Зловмисник втік з наметового містечка, однак майже відразу був затриманий правоохоронцями і госпіталізований.

На суді солдат вину визнав повністю.

Суд визнав його в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство), ч.2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 2 ст. 413 (Втрата військового майна) КК України.

Нагадаємо, що за тяжкі і особливо тяжкі злочини, скоєні в зоні проведення АТО, судять 152 військовослужбовців ЗСУ.

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04 10 2017 14:38
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