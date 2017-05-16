SpaceX запустила в космос супутник для забезпечення Wi-Fi пасажирів літаків, - ВІДЕО

Новий супутник став найважчим вантажем для Falcon 9 за всю історію запусків

Приватна космічна компанія SpaceX під керівництвом Ілона Маска запустила на земну орбіту ракету-носій Falcon 9 із супутником Inmarsat-5 F4, який повинен забезпечити пасажирів літаків мережею Wi-Fi.

Пряма трансляція запуску велася на сайті SpaceX.

Як випливає з прес-релізу SpaceX, супутник став четвертим в орбітальній угрупованню Global Xpress, яка забезпечує доступ до високошвидкісного інтернету на землі, в морі і на повітрі. Передбачається, що за допомогою Inmarsat-5 F4 доступ до мережі Wi-Fi отримають пасажири цивільних літаків і морських суден.

Запуск ракети-носія з комунікаційним супутником відбувся з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Його визнали успішним - перша і друга ступінь ракети-носія відключилися вчасно, після чого супутник перейшов у фазу розгортання і вийшов на проміжну геостаціонарну орбіту.

TechCrunch відзначає, що супутник Inmarsat-5 F4 став найважчим вантажем для Falcon 9 за всю історію запусків. Спочатку планувалося, що його повинна буде доставити на орбіту надважка ракета Falcon Heavy, проте її випробування ще не почалися.

Нагадаємо, що SpaceX запустила ракету Falcon 9 з розвідувальним супутником.

Раніше, компанія SpaceX провела перші випробування ракетного двигуна Raptor, який планується використовувати для експедиції на Марс вже до 2024 року.