SpaceX запустила в космос супутник для забезпечення Wi-Fi пасажирів літаків, - ВІДЕО
Пряма трансляція запуску велася на сайті SpaceX.
Як випливає з прес-релізу SpaceX, супутник став четвертим в орбітальній угрупованню Global Xpress, яка забезпечує доступ до високошвидкісного інтернету на землі, в морі і на повітрі. Передбачається, що за допомогою Inmarsat-5 F4 доступ до мережі Wi-Fi отримають пасажири цивільних літаків і морських суден.
Запуск ракети-носія з комунікаційним супутником відбувся з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Його визнали успішним - перша і друга ступінь ракети-носія відключилися вчасно, після чого супутник перейшов у фазу розгортання і вийшов на проміжну геостаціонарну орбіту.
TechCrunch відзначає, що супутник Inmarsat-5 F4 став найважчим вантажем для Falcon 9 за всю історію запусків. Спочатку планувалося, що його повинна буде доставити на орбіту надважка ракета Falcon Heavy, проте її випробування ще не почалися.
Нагадаємо, що SpaceX запустила ракету Falcon 9 з розвідувальним супутником.
Раніше, компанія SpaceX провела перші випробування ракетного двигуна Raptor, який планується використовувати для експедиції на Марс вже до 2024 року.
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