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SpaceX запустила ракету Falcon 9 з розвідувальним супутником

Перший щабель ракети після цього успішно здійснив вертикальну посадку
SpaceX запустила ракету Falcon 9 з розвідувальним супутником.
SpaceX запустила ракету Falcon 9 з розвідувальним супутником Фото: SpaceX

Перший щабель ракети після цього успішно здійснив вертикальну посадку.

Компанія SpaceX провела успішний запуск ракети Falcon 9 з розвідувальним супутником з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. Перший щабель ракети після цього успішно здійснив вертикальну посадку.

Про це повідомляється в Twitter компанії.

Відео: SpaceX / YouTube

Запуск відбувся у 14:15 за київським часом, SpaceX вела пряму трансляцію на своєму сайті. Ракета вивела на орбіту супутник NROL-76 Національного управління військово-космічної розвідки США.

Глава компанії Ілон Маск оцінив у своєму твіттері здійснений запуск як хороший, однак зазначив, що через зсув вітру на великій висоті рішення далося нелегко.

Запуск спочатку був запланований на 30 квітня, проте компанія була змушена перенести його через проблеми з датчиками ракети.

Зазначимо, випробування із запуску в космос надважкої ракети Falcon Heavy почнуться в кінці літа 2017 року.

Нагадаємо, що компанія Space X провела перші випробування ракетного двигуна Raptor, який планується використовувати для експедиції на Марс вже до 2024 року.

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01 05 2017 16:10
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