Спецпредставник США каже, що Україна поки не готова вступити в НАТО

Волкер уточнив, що Альянс також не готовий прийняти Україну

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що Україна не готова на сьогодні до вступу в НАТО.

Нагадавши, що кожна країна може сама вибирати об'єднання, в які хоче вступити, Волкер уточнив також, що Альянс також не готовий прийняти Україну.

"США, ЄС, Росія - всі повинні розуміти, що Україна - незалежна держава. Ніхто не може говорити, коли їй вступити в НАТО. Але це не означає, що Україна близька до того, щоб отримати запрошення для вступу в НАТО. Цей процес займає багато часу", - заявив Волкер, цитує його слова сайт "Прямий".

Нагадаємо, у липні Курт Волкер заявив, що в Вашингтоні активно обговорюється питання про надання Україні зброї.

Зокрема він повідомив, що для повернення Україні територій окупованого Донбасу потрібно вивести звідти російські війська і гарантувати людям безпеку.