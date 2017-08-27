Спецпредставник США каже, що Україна поки не готова вступити в НАТО
Нагадавши, що кожна країна може сама вибирати об'єднання, в які хоче вступити, Волкер уточнив також, що Альянс також не готовий прийняти Україну.
"США, ЄС, Росія - всі повинні розуміти, що Україна - незалежна держава. Ніхто не може говорити, коли їй вступити в НАТО. Але це не означає, що Україна близька до того, щоб отримати запрошення для вступу в НАТО. Цей процес займає багато часу", - заявив Волкер, цитує його слова сайт "Прямий".
Нагадаємо, у липні Курт Волкер заявив, що в Вашингтоні активно обговорюється питання про надання Україні зброї.
Зокрема він повідомив, що для повернення Україні територій окупованого Донбасу потрібно вивести звідти російські війська і гарантувати людям безпеку.
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