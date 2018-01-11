Співпраця з МВФ поліпшила перспективи економіки України, - ЄБРР

Прогноз зростання ВВП на 2019 рік в ЄБРР встановили на рівні 3,0%

Перспективи економіки України покращилися в результаті співробітництва з МВФ.

На думку фахівців ЄБРР, виконання нової угоди stand-by дозволить забезпечити Україну необхідним зовнішнім фінансуванням і зберегти макроекономічну стабільність в 2019 році, повідомляє Європейський банк реконструкції та розвитку в звіті "Регіональні економічні перспективи", оприлюдненому на сайті банку.

Також у звіті наводиться прогноз темпів економічного зростання України - 3,5% на 2018 року і 3,0% у 2019 році. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 2,5%.

При цьому наголошується, що для даного прогнозу існує значний ризик у зв'язку з тим, що на 2018-2019 роки припадає погашення значної частини валютного держборгу.

Загальна інфляція, згідно з даними аналітиків ЄБРР, у перші дев'ять місяців 2018 року склала 11,4% при цільовому рівні 5%. Разом з тим, починаючи з червня, показник інфляції знизився до менше 10%

Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ на 23,5%.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду заявила про готовність затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) – лише після остаточного перегляду тарифів на опаленнявідповідно з підвищенням ціни на газ.