Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Співробітника МВС затримали після смертельної ДТП у Києві

Найда здав аналіз для експертизи на вміст алкоголю, хоча на місці ДТП відмовлявся проходити тест
Затримали співробітника МВС Володимира Найду, який вилетів на своєму авто Mitsubishi на зустрічну смугу, в результаті чого загинув пасажир
Співробітника МВС затримали після смертельної ДТП у Києві

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Винуватець смертельного ДТП на розі Туполєва і Стеценка затриманий в рамках статті 208 КПКУ. Він буде перебувати під вартою до рішення суду, котрий визначить міру запобіжного заходу", - повідомив Шкіряк.

За його словами, Найда здав аналіз для експертизи на вміст алкоголю, хоча на місці ДТП відмовлявся проходити тест.

"Згідно ст. 286 ККУ, якщо його провина буде доведена в суді, йому загрожує до 8 років позбавлення волі", - зазначив Шкіряк.

Нагадаємо, лобове зіткнення автомобілів Mazda та Mitsubishi сталося на вулиці Стеценка. Пасажир однієї з машин загинув.

Як повідомили у МВС, за кермом автомобіля Mitsubishi, який виїхав на зустрічну смугу на вулиці Стеценка у Києві, був працівник сервісного центру №8043 Володимир Найда.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2017 07:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.