Співробітника МВС затримали після смертельної ДТП у Києві

Найда здав аналіз для експертизи на вміст алкоголю, хоча на місці ДТП відмовлявся проходити тест

Затримали співробітника МВС Володимира Найду, який вилетів на своєму авто Mitsubishi на зустрічну смугу, в результаті чого загинув пасажир

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Винуватець смертельного ДТП на розі Туполєва і Стеценка затриманий в рамках статті 208 КПКУ. Він буде перебувати під вартою до рішення суду, котрий визначить міру запобіжного заходу", - повідомив Шкіряк.

За його словами, Найда здав аналіз для експертизи на вміст алкоголю, хоча на місці ДТП відмовлявся проходити тест.

"Згідно ст. 286 ККУ, якщо його провина буде доведена в суді, йому загрожує до 8 років позбавлення волі", - зазначив Шкіряк.

Нагадаємо, лобове зіткнення автомобілів Mazda та Mitsubishi сталося на вулиці Стеценка. Пасажир однієї з машин загинув.

Як повідомили у МВС, за кермом автомобіля Mitsubishi, який виїхав на зустрічну смугу на вулиці Стеценка у Києві, був працівник сервісного центру №8043 Володимир Найда.