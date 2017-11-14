Співробітника МВС затримали після смертельної ДТП у Києві
Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
"Винуватець смертельного ДТП на розі Туполєва і Стеценка затриманий в рамках статті 208 КПКУ. Він буде перебувати під вартою до рішення суду, котрий визначить міру запобіжного заходу", - повідомив Шкіряк.
За його словами, Найда здав аналіз для експертизи на вміст алкоголю, хоча на місці ДТП відмовлявся проходити тест.
"Згідно ст. 286 ККУ, якщо його провина буде доведена в суді, йому загрожує до 8 років позбавлення волі", - зазначив Шкіряк.
Нагадаємо, лобове зіткнення автомобілів Mazda та Mitsubishi сталося на вулиці Стеценка. Пасажир однієї з машин загинув.
Як повідомили у МВС, за кермом автомобіля Mitsubishi, який виїхав на зустрічну смугу на вулиці Стеценка у Києві, був працівник сервісного центру №8043 Володимир Найда.
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