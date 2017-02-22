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Співробітники ГПУ затримали прокурорів, які вимагали 130 тис хабара у бізнесмена, - Луценко

Під час отримання 10 тис грн хабара затримано начальника райвідділу поліції в Житомирській області
Співробітники Генеральної прокуратури затримали начальника відділу прокуратури Київської області та прокурора Рівненської області за підозрою у вимаганні хабара.
Співробітники ГПУ затримали прокурорів, які вимагали 130 тис хабара у бізнесмена, - Луценко Фото:112.ua

За його словами, чиновники вимагали у підприємця 130 тис. грн за закриття справи, повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Крім того, під час отримання 10 тис. гривень хабара слідчими прокуратури житомирської був затриманий заступник начальника Хорошевського райвідділу поліції. Л. Війтович", - додав Луценко.

Він також зазначив, що всі справи були реалізовані завдяки співпраці з громадянами.

Нагадаємо, що одного з депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області Служба безпеки України спільно з поліцією і прокуратурою затримала при отриманні неправомірної вигоди.

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22 02 2017 18:37
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