Співробітники ГПУ затримали прокурорів, які вимагали 130 тис хабара у бізнесмена, - Луценко

Під час отримання 10 тис грн хабара затримано начальника райвідділу поліції в Житомирській області

Співробітники Генеральної прокуратури затримали начальника відділу прокуратури Київської області та прокурора Рівненської області за підозрою у вимаганні хабара.

За його словами, чиновники вимагали у підприємця 130 тис. грн за закриття справи, повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Крім того, під час отримання 10 тис. гривень хабара слідчими прокуратури житомирської був затриманий заступник начальника Хорошевського райвідділу поліції. Л. Війтович", - додав Луценко.

Він також зазначив, що всі справи були реалізовані завдяки співпраці з громадянами.

Нагадаємо, що одного з депутатів Бережанської міської ради Тернопільської області Служба безпеки України спільно з поліцією і прокуратурою затримала при отриманні неправомірної вигоди.