Співучасниця Клименка, причетна до розкрадання 3 млрд, уникла тюрми за домовленістю з Матіосом

Детюк заволоділа коштами держбюджету на загальну суму 2,57 млрд грн., які були розподілені між учасниками угрупування Клименка

Суд призначив 5 років умовно з позбавленням права обіймати певні посади першій заступниці начальника ГУ Міндоходів у м. Києві Тетяні Детюк, яка була одним з організаторів незаконного відшкодування ПДВ на загальну суму 3,16 млрд грн. у складі злочинного угрупування на чолі з колишнім головою Міндоходів України Олександром Клименком.

Про це свідчить вирок Дарницького районного суду м. Києва від 21 жовтня 2016 року, який був оприлюднений у судовому реєстрі 7 лютого 2017 року.

У квітні 2012-вересні 2013 років злочинна організація на чолі з Клименком, до якої входила Детюк, заволоділа коштами державного бюджету України на загальну суму 3,16 млрд грн., які були незаконно перераховані у вигляді відшкодування ПДВ трьом компаніям: ТОВ "Мегатерий", ТОВ "Газіновація" та ТОВ "Ексімтех".

Реалізовуючи злочинну схему, в податковій документації трьох фірм відображалися нібито господарські відносини з десятками фіктивних підприємств на суму понад 16 млрд грн. Детюк та інші керівники регіональної податкової служби домовлялися зі своїми підлеглими, щоб вони без перевірок затверджували відшкодування ПДВ фірмам. Після чого кошти обготівковувалися через контрольовані злочинною організацією банки, в яких в подальшому інформація про рух коштів знищувалася.

Суд встановив, що за такою схемою Детюк заволоділа коштами держбюджету на загальну суму 2,57 млрд грн., які були розподілені між учасниками угрупування Клименка.

Детюк уклала угоду з головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом про визнання винуватості і отримала 5 років позбавлення волі умовно (іспитовий строк 3 роки) з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, держустановах та організаціях на 3 роки, без конфіскації майна.

При укладенні угоди було враховано, що Детюк раніше не судима, позитивно характеризується за місцем проживання, її вік, стан здоров’я, сімейний стан та інші обставини, які її характеризують. Суд також врахував пом’якшуючі обставини: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів; добровільне викриття у вчиненні злочинів інших осіб; вчинення злочину через матеріальну та службову залежність від членів злочинної організації ДПС; часткове добровільне відшкодування спричинених злочином збитків у сумі 500 тис грн.

В матеріал справи зазначено, що у 2016 році Тетяна Детюк працювала доцентом кафедри фінансів "Інституту банківських технологій бізнесу" Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи". На нещодавній міжнародній конференції вона розповідала науковцям про реформування податкової системи України на шляху до євроінтеграції в умовах глобальних викликів.

У лютому цього року генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що екс-перший заступник голови Державної податкової служби Андрій Головач, якого обвинувачували у незаконному відшкодуванні ПДВ на 3 млрд грн., пішов на угоду зі слідством і заплатив в казначейство 130 млн грн.

Нагадаємо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.