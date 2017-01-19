Справа Мартиненка: НАБУ продовжить розслідування проти екс-депутата

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не буде закривати кримінальне провадження проти колишнього депутата Верховної Ради Миколи Мартиненка.

"Досудове розслідування за фактами одержання неправомірної вигоди при закупівлях державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" обладнання у чеської компанії "Škoda JS" (відоме як "справа Мартиненка") продовжать. Детективи Національного антикорупційного бюро не будуть закривати кримінальне провадження. Таке рішення прийнято за результатами аналізу постанови Солом'янського районного суду Києва від 11 січня 2017 року", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Зазначимо, 16 січня Солом'янський районний суд Києва оприлюднив текст рішення, яким зобов'язав НАБУ упродовж 10 днів закрити так звану "справу Мартиненка".

Нагадаємо, що 30 листопада виповнився рік відтоді, як народний депутат Мартиненко добровільно склав депутатський мандат.

Рішення Солом'янського райсуду стосується справи про отримання хабарів при закупівлі держпідприємством "Енергоатом" обладнання у чеської Škoda, свідчить пошук за номером кримінального провадження в Єдиному реєстрі судових рішень.

11 грудня 2015 року НАБУ почало розслідувати два кримінальні провадження щодо Мартиненка. Першу справу розслідують за фактом закупівлі держпідприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" уранового концентрату в австрійської компанії, другу - за фактом отримання хабарів під час закупівлі держпідприємством "Енергоатом" обладнання в чеської Škoda. Сам колишній нардеп має статус свідка у цих справах.