Справа про "борг Януковича": суд Лондона схвалив прискорений розгляд російського позову

Високий суд Лондона ухвалив прискорений розгляд позову РФ до України по "боргу Януковича" про євробонди на 3 млрд дол.

Суддя відкинув всі аргументи української сторони, в тому числі зняв з РФ звинувачення у політичному тиску на Україну, інформує "Інтерфакс Україна".

У свою чергу офіційний Київ має намір оскаржувати рішення Високого суду Лондона. Суд дав дозвіл на подачу апеляції.

Нагадаємо, що у Високому суді Англії завершилися слухання позицій сторін за позовом Росії до України щодо боргу на 3 млрд доларів, отриманих урядом екс-президента Януковича взимку 2013 року.

Україна винна Росії $3 млрд за спірними облігаціями, які були випущені наприкінці 2013 року як частина допомоги режиму Віктора Януковича в обмін на відмову від Асоціації з Євросоюзом. Президент РФ Володимир Путін обіцяв Януковичу $15 млрд, але через Євромайдан видав лише $3 млрд.

В минулому році Україна реструктурувала 13 випусків євробондів на загальну суму $15 млрд, домігшись від приватних кредиторів списання 20% боргу. Однак Росія заявила, що вона офіційний кредитор, і тому пропозиція України неприйнятна. Україна зі свого боку відкинула можливість погашення боргу без реструктуризації і ввела мораторій на його виплату.

1 січня 2016 року Росія оголосила, що Україна не здійснила платіж у загальній сумі 3,075 млрд дол. США, і таким чином увійшла у стан дефолту. Російська влада звернулися до компанії The Law Debenture Corporation plc і почала процедури, необхідні для подачі позову в англійський суд. Крім того, за кожен день прострочення Україні нараховують штраф $683 тис. за день.

Міжнародний валютний фонд визнав кредит суверенним боргом.