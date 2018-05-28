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Вирок Сущенку оголосять 4 червня

Прокурор вимагав 14 років колонії строгого режиму
Сторона обвинувачення попросила Московський міський суд засудити незаконно затриманого українського журналіста Романа Сущенка до 14 років в'язниці.
Вирок Сущенку оголосять 4 червня Роман Сущенко. Фото: РИА Новости

"Обвинувачення попросило 14 років для Романа Сущенка", – повідомив у Twitter адвокат Романа Марк Фейгін, якого в Росії позбавили статусу адвоката.

Сьогодні в Мосміськсуді пройшли дебати сторін у цій справі. За словами Фейгіна, вирок Сущенку буде оголошено 4 червня.

Під час дебатів прокурор заявив, що вважає доведеною вину підсудного та попросив для нього покарання у вигляді 14 років колонії суворого режиму. Захист наполягав на невинуватості Сущенка, який, за словами адвоката, став жертвою провокації.

"В останньому слові Сущенко заявив, що не визнає провину, з обвинуваченням не згоден, вважає те, що трапилося з ним, спланованою провокацією російських спецслужб і просить винести йому виправдувальний вирок", - сказав адвокат Марк Фейгін "Інтерфаксу".

Захисник пояснив, що питання про обмін Сущенка на кого-небудь із заарештованих в Україні росіян може постати після винесення вироку, якщо він буде обвинувальним.

Фейгін стверджує, що Сущенко, який протягом шести років проживав на території Франції, будучи кореспондентом агентства "Укрінформ" в Парижі, неодноразово відвідував Росію і під час затримання перебував там з особистих мотивів. У Росії у нього проживають родичі.

Нагадаємо, 25 квітня колишній російський адвокат Марк Фейгін, який захищав інтереси Романа Сущенка, заявив, що того вночі перевели до одиночної камери.

ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.

Україна неодноразово зверталася до РФ з вимогою негайно звільнити журналіста.

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28 05 2018 14:57
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