США можуть розпочати торговельну війну з Європою, - МЗС Німеччини

Габріель не уточнив, що саме має на увазі

Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель заявив, що Німеччина стурбована тим, що президент США Дональд Трамп може почати торгову війну з Європою.

"Є речі, які викликають велике занепокоєння, що Сполучені Штати починають торговельну війну з Європою", - заявив сьогодні, 6 липня міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель напередодні саміту G20 в Гамбурзі, повідомляє Reuters.

Він також додав, що Берлін буде продовжувати пошуки ситуації, при якій Німеччина і США могли б діяти спільно.

Нагадаємо, що на початку травня країни Великої сімки на зустрічі міністрів фінансів та глав Центробанків не змогли виробити чіткої спільної позиції щодо підтримки вільної торгівлі. США залишили за собою право на протекціоністські заходи.

Згодом, Дональд Трамп анонсував введення нових антидемпінгових мит в США для захисту американської металургії від іноземних конкурентів.