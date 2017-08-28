США не розсекречують докази збиття терористами "Боїнгу"

США не розкривають наявні докази того, що малайзійський "Боїнг-777" в липні 2014 року було збито на сході Донецької області з підконтрольної сепаратистам території, оскільки американські спецслужби зацікавлені зберегти в таємниці свої джерела інформації.

Про це в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви" сказав посол США в Росії Джон Теффт.

"Є джерела і методи, про які вони (керівники спецслужб - прим. ЕМ) не розповідатимуть. І мені здається, будь-яка спецслужба не буде про це розповідати. Після того, як ви розкриєте, ви можете поставити під загрозу джерело інформації, і цього не буде ніхто робити, і росіяни теж цього не будуть робити", - сказав він.

Теффт пояснив, що спецслужби представили докази в Сенаті і Палаті представників, і конгресмени знайшли їх переконливими, практично одноголосно проголосувавши за санкції.

Крім того, посол нагадав, що голландська комісія у власному розслідуванні також дійшла висновку, що авіалайнер був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який Росія надала сепаратистам.

"Мені здається, голландська влада і їхнє розслідування дуже чітко дали про це зрозуміти. Є відео… де видно, що як раз саме російська установка перетинала територію і потім їхала назад, і при цьому одна з ракет вже була відсутня", - сказав Теффт.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.