США передадуть українській армії нову партію військових "Хамві", - посол
Ті ж самі автомобілі "Хамві" - зараз планується нова поставка нових автомобілів, якісних, у тому числі медичних", - сказав він.
Відповідаючи на питання про летальний зброю, Чалий підтвердив, що підтримка Пентагону і Держдепартаменту в цьому питанні є, рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом, пише "112 Україна".
"13 вересня була дискусія експертів високого рівня США, які запропонували говорити про оборонному озброєнні протитанкові зброю, протимінні засоби, засоби комунікації, противобатарейные радари. Ми знайдемо, я думаю, найближчим часом включення вже в законодавчу базу в Конгресі конкретизацію таких видів поставок", - сказав Чалий.
Раніше віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна наблизилася до прийняття рішення США про надання летального оборонного озброєння.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США припинять безоплатну військову допомогу Україні.
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