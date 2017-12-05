США планують виділити фінансову допомогу Україні в 2018 році

Голова Комітету національної безпеки Палати представників Конгресу США Майкл Маккол заявив, що США мають намір передбачити у своєму бюджеті на 2018 рік виділення допомоги Україні.

Про це Маккол заявив у четвер, 11 травня, в Києві в ході зустрічі делегації членів Конгресу США з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

"Те, що відбувається в Україні, впливає на весь світ. Якщо ми не зупинимо Путіна і російську агресію тут, то вона пошириться всюди", - зазначив Маккол.

Він додав, що США підтримують Україну з самого початку агресії Росії і готові продовжувати підтримку.

"Ми будемо розглядати виділення бюджетних асигнувань цього регіону в 2018 році", - сказав Маккол.

Нагадаємо, що після декількох тижнів політичних переговорів і досягнення компромісів верхня палата Конгресу США затвердила більшістю голосів консолідований проект державного бюджету в загальному розмірі $1,1 трлн на 2017-й фінансовий рік, котрий завершується 30 вересня. Як повідомлялося, з цією метою передбачається виділення $150 млн в рамках "Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки".