США почали постачати зброю сирійським курдам
Представник Пентагону майор Адріан Ренкина-Галлоуей сказав, що курди вже отримали стрілецьку зброю і транспортні засоби від військових США.
Інший чиновник США на умовах анонімності повідомив, що розподіл зброї почався протягом останніх 24 годин, на підставі повноважень, наданих президентом Дональдом Трампом на початку цього місяця, - повідомляє агентство Reuters.
Рішення прийняте зокрема через те, що США сприймає курдів як повноцінного партнера у боротьбі з "Ісламською державою" на півночі Сирії.
Вашингтон запевняє, що ніякої негативної реакції з боку Туреччини, як союзника НАТО, але водночас країни, яка веде боротьбу з курдами, поки що немає.
Раніше віце-прем’єр-міністр Туреччини Нуреттін Джаніклі висловив сподівання, що США припинять політику підтримки "Загонів народної самооборони" (YPG). Анкара називає YPG "терористичною організацією" бо вважає їх союзниками збройного угруповання курдських сепаратистів у самій Туреччині, "Робітничої партії Курдистану" – воно визнане терористичним і в Туреччині, і у США.
Зазначимо, за останні два місяці в Іраку і Сирії внаслідок авіаударів коаліції було вбито трьох старших лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".
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