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США погрожують позбавити Україну низки торговельних преференцій

У США стурбовані порушенням прав інтелектуальної власності в Україні
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа призупинить дію низки переваг для України, які функціонують за Генеральною системою преференцій.
США погрожують позбавити Україну низки торговельних преференцій Фото: gettyimages.com

Виключення Києва з переліку учасників програми відбудеться за чотири місяці, якщо українська влада не покращить захист прав власності, повідомляється в п’ятницю, 22 грудня, у заяві Офісу торгового представника США  - відомства, відповідального за розробку рекомендацій щодо торгової політики, пише DW.

Призупинення преференцій для України "викликане її неспроможністю гарантувати належний та ефективний захист прав інтелектуальної власності попри роки заохочення та підтримки з боку уряду США". На думку відомства, у Києва є всі шанси виправити ситуацію, зокрема щодо "регулювання ліцензійних платежів на користь правовласників".

За Генеральною системою преференцій, яка діє переважно для бідних країн, а також для країн, що розвиваються, товари з них не обкладаються митом. Ця перевага діє для близько 3500 товарів з України, уточнюється на сайті відомства. За його даними, у 2014 році Україна була 79-ю за обсягами експорту до США, товарообіг між країнами тоді становив загалом 2,2 мільярди доларів США. 

Нагадаємо, наприкінці вересня Президент України Петро Порошенко підписав Указ №299 "Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності".

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23 12 2017 15:42
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