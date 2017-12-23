США погрожують позбавити Україну низки торговельних преференцій
Виключення Києва з переліку учасників програми відбудеться за чотири місяці, якщо українська влада не покращить захист прав власності, повідомляється в п’ятницю, 22 грудня, у заяві Офісу торгового представника США - відомства, відповідального за розробку рекомендацій щодо торгової політики, пише DW.
Призупинення преференцій для України "викликане її неспроможністю гарантувати належний та ефективний захист прав інтелектуальної власності попри роки заохочення та підтримки з боку уряду США". На думку відомства, у Києва є всі шанси виправити ситуацію, зокрема щодо "регулювання ліцензійних платежів на користь правовласників".
За Генеральною системою преференцій, яка діє переважно для бідних країн, а також для країн, що розвиваються, товари з них не обкладаються митом. Ця перевага діє для близько 3500 товарів з України, уточнюється на сайті відомства. За його даними, у 2014 році Україна була 79-ю за обсягами експорту до США, товарообіг між країнами тоді становив загалом 2,2 мільярди доларів США.
Нагадаємо, наприкінці вересня Президент України Петро Порошенко підписав Указ №299 "Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності".
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