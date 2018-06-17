США пред'явили КНДР 47 вимог щодо денуклеаризації

Питання про гарантії безпеки КНДР все ще обговорюється

Міністр закордонних справ Японії Таро Коно заявив, що Вашингтон в рамках договору з Пхеньяном про денуклеаризацію Корейського півострова пред'явив вимоги по 47 пунктів.

Виконання даних пунктів є основною умовою для зняття санкцій з Північної Кореї, - повідомляє телеканал NHK, інформує 112. Україна.

Він також зазначив, що питання про гарантії безпеки КНДР все ще обговорюється.

Глава МЗС Японії підкреслив, що війська США залишаться в Південній Кореї до вирішення ситуації з денуклеаризацией Корейського півострова.

Нагадаємо, 12 червня вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї. Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.

Зазначимо, американський президент Дональд Трамп заявив, що санкції США проти КНДР залишаються чинними.