США пред'явили КНДР 47 вимог щодо денуклеаризації
Виконання даних пунктів є основною умовою для зняття санкцій з Північної Кореї, - повідомляє телеканал NHK, інформує 112. Україна.
Він також зазначив, що питання про гарантії безпеки КНДР все ще обговорюється.
Глава МЗС Японії підкреслив, що війська США залишаться в Південній Кореї до вирішення ситуації з денуклеаризацией Корейського півострова.
Нагадаємо, 12 червня вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї.
Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.
Зазначимо, американський президент Дональд Трамп заявив, що санкції США проти КНДР залишаються чинними.
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