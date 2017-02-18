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США вимагатимуть, щоб РФ несла відповідальність за деескалацію ситуації на Донбасі, - Пенс

Пенс каже, що потрібно добитися, аби Росія виконувала мінські угоди
Віце-президент Сполучених Штатів Майкл Пенс заявив, що США будуть робити все необхідне для відповідальності Росії за виконання мінських домовленостей, зокрема деескалації ситуації на Донбасі.
США вимагатимуть, щоб РФ несла відповідальність за деескалацію ситуації на Донбасі, - Пенс Фото: ap.org

"Потрібно добитися, щоб Росія виконувала мінські угоди, починаючи з деескалації ситуації. І я хочу сказати, що США будуть продовжувати вимагати, щоб Росія несла відповідальність", - заявив Пенс на Мюнхенській конференції з безпеки, яку транслював "112 Україна".

Віце-президент США підкреслив, що в ситуації, коли Росія перекроїла міжнародні кордони, США разом зі своїми ключовими партнерами зроблять все, щоб вжити інші критичні заходи для підтримки НАТО.

Окрім того, віце-президент сказав, що Сполучені Штати Америки підтримують НАТО і готові до співпраці. 

"Сьогодні від імені президента Трампа я хочу запевнити вас, що США рішуче підтримують НАТО і будуть непохитні у своїй прихильності Трансатлантичного союзу", - зазначив він.

Пенс підкреслив, якщо НАТО буде солідарним з США, американська сторона буде солідарна з Альянсом.

"Ми будемо захищати Європу сьогодні і завжди, тому що ми об'єднані одними і тими ж ідеалами: свобода, демократія, справедливість і верховенство права", - сказав він.

Нагадаємо, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Мінські домовленості лишаються "базою" для подальшої співпраці сторін у рамках "Нормандського формату" попри те, що наразі виконано не усі вимоги Мінських угод.

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