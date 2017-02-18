США вимагатимуть, щоб РФ несла відповідальність за деескалацію ситуації на Донбасі, - Пенс
"Потрібно добитися, щоб Росія виконувала мінські угоди, починаючи з деескалації ситуації. І я хочу сказати, що США будуть продовжувати вимагати, щоб Росія несла відповідальність", - заявив Пенс на Мюнхенській конференції з безпеки, яку транслював "112 Україна".
Віце-президент США підкреслив, що в ситуації, коли Росія перекроїла міжнародні кордони, США разом зі своїми ключовими партнерами зроблять все, щоб вжити інші критичні заходи для підтримки НАТО.
Окрім того, віце-президент сказав, що Сполучені Штати Америки підтримують НАТО і готові до співпраці.
"Сьогодні від імені президента Трампа я хочу запевнити вас, що США рішуче підтримують НАТО і будуть непохитні у своїй прихильності Трансатлантичного союзу", - зазначив він.
Пенс підкреслив, якщо НАТО буде солідарним з США, американська сторона буде солідарна з Альянсом.
"Ми будемо захищати Європу сьогодні і завжди, тому що ми об'єднані одними і тими ж ідеалами: свобода, демократія, справедливість і верховенство права", - сказав він.
Нагадаємо, що федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Мінські домовленості лишаються "базою" для подальшої співпраці сторін у рамках "Нормандського формату" попри те, що наразі виконано не усі вимоги Мінських угод.
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