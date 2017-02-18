Ми маємо робити усе, щоб забезпечити режим припинення вогню на Донбасі, - Меркель
Під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, 18 лютого, канцлер ФРН нагадала, що Франція та Німеччина інтегровані у військове співробітництво та формування безпеки та захист зовнішніх кордонів, а також "подають ініціативи, які співзвучні з загальноєвропейськими ініціативами", інформує "Українська правда".
"Також країни інтегровані у "Нормандський формат" щодо врегулювання конфлікту між Україною та РФ... На жаль, поки що я не можу сказати, що ми виконали усі вимоги Мінських угод, але Мінськ лишається базою для нашої співпраці. Ми маємо робити усе для того, щоб забезпечити стійкий режим припинення вогню та позбавити людей від небезпеки та ризику", - зазначила Меркель.
Також канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що НАТО має посилювати свою присутність у східних країнах-членах альянсу у відповідності до п’ятої статті Вашингтонського договору.
"Я пропоную генеральному секретарю НАТО, який тут присутній, посилити східний фланг НАТО. Це дуже важливо", - заявила вона.
"Наразі ми будемо це робити в рамках п'ятої статті НАТО, посилюючи один одного", - додала Меркель.
Як відомо, п’ята стаття Вашингтонського договору НАТО каже про спільний захист в разі нападу на альянс.
Відзначимо, що голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер висловився за приєднання Сполучених Штатів Америки до так званого "нормандського формату" переговорів щодо розв'язання збройного конфлікту на Сході України.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко, перебуваючи з візитом у Німеччині в рамках участі в 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, провів телефонну розмову з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.
Також Президент України на Мюнхенській конференції пояснив особливості російської агресії. Зокрема, Порошенко сказав, що "Путін ненавидить Україну глибоко і щиро".
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