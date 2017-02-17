Порошенко провів телефонну розмову із держсекретарем США щодо загострення ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко, перебуваючи з візитом у Німеччині в рамках участі в 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, провів телефонну розмову з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

"Президент поінформував держсекретаря США про останню ескалацію ситуації на Донбасі та порушення Росією Мінських домовленостей", - написав у Facebook прес-секретар Президента Святослав Цеголко.

Зі свого боку, держсекретар США поінформував про результати зустрічі на рівні міністрів закордонних справ країн G-20 в Бонні та наголосив на важливості виконання Мінських домовленостей.

Під час розмови йшлося про протидію російській агресії і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, у тому числі за допомогою політики санкцій.

Порошенко запросив Тіллерсона відвідати з візитом Україну.

Нагадаємо, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.