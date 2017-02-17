Порошенко провів телефонну розмову із держсекретарем США щодо загострення ситуації на Донбасі
"Президент поінформував держсекретаря США про останню ескалацію ситуації на Донбасі та порушення Росією Мінських домовленостей", - написав у Facebook прес-секретар Президента Святослав Цеголко.
Зі свого боку, держсекретар США поінформував про результати зустрічі на рівні міністрів закордонних справ країн G-20 в Бонні та наголосив на важливості виконання Мінських домовленостей.
Під час розмови йшлося про протидію російській агресії і відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, у тому числі за допомогою політики санкцій.
Порошенко запросив Тіллерсона відвідати з візитом Україну.
Нагадаємо, що з початку конфлікту на сході України, виконуючи там завдання, загинули 2197 українських військовослужбовців.
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