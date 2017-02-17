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Путін не бачить майбутнього України на політичній мапі Європи, - Порошенко

Президент заявив, що глафа РФ ненавидить Україну глибоко і щиро
Президент України Петро Порошенко на Мюнхенській конференції з питань безпеки пояснив особливості російської агресії.
Путін не бачить майбутнього України на політичній мапі Європи, - Порошенко прес-служба Президента

"Дякую Богові, що реваншистські бажання Росії не знайшли своєї підтримки в мейстрімній політиці західних країн, але все-таки я іноді чую заклики, що треба з розумінням ставитись до апетитів Росії", – сказав Порошенко під час свого виступу, який траснлював телеканал "112 Україна".

За його словами, до таких порад було б наївно і загрозливо прислухатись не лише для України, але й для Європи і для всього світу.

"Путін ненавидить Україну глибоко і щиро, він ненавидить український народ – я це знаю особисто!"– емоційно наголосив Порошенко.

"Путін публічно заявляє, що українська нація є частиною домінуючою російської ідентичності, він не бачить майбутнього України на політичній мапі Європи і він хотів би перемалювати цю мапу і нанести на неї триколор, але було б помилкою вважати, що російські апетити закінчаться лише нападом на Україну", – застеріг Президент України.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко, перебуваючи з візитом у Німеччині в рамках участі в 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, провів телефонну розмову з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

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