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США пригрозили Туреччині санкціями в разі купівлі російських ЗРС С-400

Держсекретар нагадав, що ці ракетні системи не будуть інтегровані з силами союзників НАТО
Новообраний державний секретар США Майк Помпео пригрозив Туреччині через намір придбати російські ракетні системи "земля-повітря". Він, зокрема, повідомив турецькому міністру закордонних справ про можливість введення санкцій.
США пригрозили Туреччині санкціями в разі купівлі російських ЗРС С-400 Фото: rbc.ua

Майк Помпео нагадав очільнику МЗС Туреччини Мевлюту Чавушоглу, що система С-400, радари і ракетні батареї не будуть інтегровані з силами союзників НАТО в Анкарі, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на представника Держдепартаменту.

"Він попросив Чавушоглу уважно розглянути взаємосумісні системи НАТО", – додав чиновник.

Як повідомив представник Державного департаменту, Помпео нагадав своєму турецькому колезі, що Анкара може зіштовхнутися із санкціями, якщо влада все ж вирішить придбати російські С-400.

Нагадаємо, що 29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в рамках угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів був укладений у вересні.

Вартість угоди по придбанню Туреччиною у РФ зенітно-ракетних комплексів С-400 становить 2,5 млрд доларів.

За словами глави російської держкорпорації "Ростех" Сергія Чемезова, мова йде про покупку чотирьох дивізіонів.

При цьому, більша частина суми - 55% - буде покрита за рахунок російських кредитних коштів. Решта 45% Анкара виплатить у вигляді авансу. Перші постачання заплановані на березень 2020 року.

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