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США відправили до Перської затоки військове угруповання на чолі з атомним авіаносцем

Атомний авіаносець John C. Stennis два місяці перебуватиме в Перській затоці
США направили до Перської затоки угруповання військових кораблів на чолі з атомним авіаносцем John C. Stennis класу "Німіц".
США відправили до Перської затоки військове угруповання на чолі з атомним авіаносцем Фото: lgiornale.it

Мета такого маневру - демонстрація Іранові військової могутності США, повідомляє The Wall Street Journal.

У Пентагоні вважають, що поява американського авіаносця біля берегів Ісламської республіки змусить її керівників добре подумати, перш ніж використовувати військову силу, і змінить розстановку сил в регіоні. 

Авіаносець John C. Stennis разом з кораблями забезпечення перебуватиме у Перській затоці наступні два місяці. Американські кораблі увійдуть у цю акваторію вперше за останні вісім місяців.

Нагадаємо, що в суботу, 1 грудня, держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Іран провів випробування балістичної ракети середньої дальності. Представник збройних сил Ірану, бригадний генерал Абольфазль Шекарчі заявив у відповідь, що Тегеран продовжить ракетні випробування для підвищення своєї обороноздатності.

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04 12 2018 10:17
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