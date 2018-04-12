США відправили до Перської затоки військове угруповання на чолі з атомним авіаносцем
Мета такого маневру - демонстрація Іранові військової могутності США, повідомляє The Wall Street Journal.
У Пентагоні вважають, що поява американського авіаносця біля берегів Ісламської республіки змусить її керівників добре подумати, перш ніж використовувати військову силу, і змінить розстановку сил в регіоні.
Авіаносець John C. Stennis разом з кораблями забезпечення перебуватиме у Перській затоці наступні два місяці. Американські кораблі увійдуть у цю акваторію вперше за останні вісім місяців.
Нагадаємо, що в суботу, 1 грудня, держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Іран провів випробування балістичної ракети середньої дальності. Представник збройних сил Ірану, бригадний генерал Абольфазль Шекарчі заявив у відповідь, що Тегеран продовжить ракетні випробування для підвищення своєї обороноздатності.
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