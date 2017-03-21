США введуть санкції проти КНДР, які відріжуть країну від глобальної фінансової системи

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення радикальних санкцій, спрямованих на те, щоб відрізати КНДР від глобальної фінансової системи.

Санкції стануть частиною багатостороннього підходу щодо посилення економічного і дипломатичного тиску, особливо щодо китайських банків і фірм, які займаються бізнесом з Північною Кореєю, а також посилення захисту з боку США, Південної Кореї і Японії, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника США.

Очікується, що політичні рекомендації, розроблені радником президента США з питань нацбезпеки Гербертом Макмастером, представлять Трампу протягом декількох тижнів, можливо, до зустрічі з китайським президентом Сі Цзіньпіном на початку квітня.

Агентство відзначає, що неясно, як швидко Трамп прийме рішення про введення цих санкцій. У свою чергу Білий дім відмовився від коментарів.

Нагадаємо, що Південна Корея після пусків балістичних ракет розширила торгове ембарго відносно КНДР.

Як відомо, у понеділок, 6 березня, Північна Корея здійснила запуск заборонених балістичних ракет, які пролетіли близько 1000 кілометрів і впали в море. Пізніше стало відомо, що ракет було чотири.

Попередній запуск балістичної ракети, яка, за заявою Пхеньяна, є новим типом стратегічного озброєння, здатним нести ядерні боєголовки, був здійснений 12 лютого. Як повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК, випробуваннями керував особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Після цього президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. А Рада Безпеки (РБ) ООН одноголосно засудила ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій ООН.