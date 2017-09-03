Південна Корея розширила торгове ембарго щодо КНДР через запуск балістичних ракет

Південна Корея після пусків балістичних ракет розширила торгове ембарго відносно КНДР.

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї додало в список товарів, заборонених до постачання матеріали, здатні поглинати електромагнітні хвилі, обладнання для виробництва високотехнологічних металевих сплавів і деталей з них, а також 89 матеріалів, які застосовуються для створення ядерної зброї, повідомляє "Ренхап", з посиланням на міністра торгівлі Республіки Корея.

Крім того 41 предмет з ракетної промисловості.

Як відомо, у понеділок, 6 березня, Північна Корея здійснила запуск заборонених балістичних ракет, які пролетіли близько 1000 кілометрів і впали в море. Пізніше стало відомо, що ракет було чотири.

Попередній запуск балістичної ракети, яка, за заявою Пхеньяна, є новим типом стратегічного озброєння, здатним нести ядерні боєголовки, був здійснений 12 лютого. Як повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК, випробуваннями керував особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Після цього президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею "великою, великою проблемою", з якою США будуть розбиратися дуже жорстко. А Рада Безпеки (РБ) ООН одноголосно засудила ракетне випробування Пхеньяна, назвавши його "серйозним порушенням" резолюцій ООН.

Зазначимо, що Євросоюз закликав КНДР утриматися від подальшого посилення напруженості і відновити змістовний діалог з міжнародним співтовариством.