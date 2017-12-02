ЄС закликає Північну Корею припинити випробування балістичних ракет
"Сьогодні Корейська народно-демократична республіка (КНДР) запустила балістичну ракету, що є ще одним порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, включаючи резолюцію 2321, прийняту в листопаді 2016 року", – йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх дій.
У ЄС зазначають, що ігнорування Північною Кореєю своїх міжнародних зобов'язаннь є провокаційним і неприйнятним.
"КНДР повинна припинити всі запуски з використанням технології балістичних ракет і раз і назавжди відмовитися від своєї програми зі створення балістичних ракет... Ми закликаємо КНДР утриматися від подальшого посилення напруженості і відновити реальний і змістовний діалог з міжнародним співтовариством", – наголошується в заяві.
У заяві також зазначено, що високий представник ЄС з питань політики безпеки Федеріка Могеріні найближчими днями обговорить з міністрами закордонних справ міжнародних партнерів подальші заходи реагування.
Як повідомляв iPress.ua, Північна Корея, ймовірно, знову запустила ядерний реактор у Йонбені.
У вересні 2016 Північна Корея заявила, що може запустити міжконтинентальну балістичну ракету "в будь-який час", навіть коли Пхеньян розглядає можливість майбутніх переговорів з новообраним президентом Дональдом Трампом.
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