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ЄС закликає Північну Корею припинити випробування балістичних ракет

КНДР повинна відмовитися від своєї програми зі створення балістичних ракет
Євросоюз закликає КНДР утриматися від подальшого посилення напруженості і відновити змістовний діалог з міжнародним співтовариством.
ЄС закликає Північну Корею припинити випробування балістичних ракет Фото: Reuters

"Сьогодні Корейська народно-демократична республіка (КНДР) запустила балістичну ракету, що є ще одним порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, включаючи резолюцію 2321, прийняту в листопаді 2016 року", – йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх дій.

У ЄС зазначають, що ігнорування Північною Кореєю своїх міжнародних зобов'язаннь є провокаційним і неприйнятним. 

"КНДР повинна припинити всі запуски з використанням технології балістичних ракет і раз і назавжди відмовитися від своєї програми зі створення балістичних ракет... Ми закликаємо КНДР утриматися від подальшого посилення напруженості і відновити реальний і змістовний діалог з міжнародним співтовариством", – наголошується в заяві.

У заяві також зазначено, що високий представник ЄС з питань політики безпеки Федеріка Могеріні найближчими днями обговорить з міністрами закордонних справ міжнародних партнерів подальші заходи реагування.

Як повідомляв iPress.ua, Північна Корея, ймовірно, знову запустила ядерний реактор у Йонбені.

У вересні 2016 Північна Корея заявила, що може запустити міжконтинентальну балістичну ракету "в будь-який час", навіть коли Пхеньян розглядає можливість майбутніх переговорів з новообраним президентом Дональдом Трампом.

 

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12 02 2017 22:08
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