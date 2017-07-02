США виділять $160 млн для інформаційної боротьби з Росією
Спочатку центр був створений відповідно до ініціативи, запропонованої сенаторами – республіканцем Робом Портманом та демократом Крісом Мерфі – ще за попереднього президента США Барака Обами.
Раніше фахівці центру займалися протидією терористичному угрупованню "Ісламська держава", однак тепер їх сфера діяльності буде розширена. На проект, який планується реалізувати протягом 2 років, влада США виділить близько 160 млн. доларів, повідомляє The Daily Beast.
Очікується, що ця сума буде скерована ряду незалежних організацій, які докладатимуть зусиль до "боротьби з неправдивою інформацією, яка поширюється Росією щодо України".
"Цей закон допоможе підтримати наших союзників і наші інтереси в нестабільній світовій ситуації: це буде зроблено за допомогою боротьби з неправдивою інформацією, а також шляхом захисту місцевих ЗМІ та громадянського суспільства від іноземного впливу", – сказав Портман.
Видання зазначає, що в разі прийняття законопроекту Бена Кардіна і Джона Маккейна про санкції проти Росії у зв'язку з "хакерською справою", на цей проект будуть виділені додаткові 100 млн. дол.
Daily Beast зазначає, що нова ініціатива не зовсім поєднується з позитивним настроєм президента США Дональда Трампа щодо Росії.
Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України затвердила Доктрину інформаційної безпеки України сьогодні, 29 грудня.
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