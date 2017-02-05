США виділять Україні $560 млн допомоги

У Конгресі США представлений консолідований закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, згідно з яким на програми допомоги Україні планується виділити не менше 560 млн доларів.

На військову допомогу і політику безпеки Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) США планує виділити не менше 238 млн доларів, повідомляє Посольство України в США на сторінці у Facebook.

“Без обліку кредитних гарантій, які в цьому році поки не розглядаються (минулого року в бюджет закладалися під ці цілі 275 млн дол.), асигнування на інші програми допомоги планується навіть збільшити (на 27 млн дол., порівняно з 2016 року)", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що виділені кошти на зміцнення оборони і безпеки можливостей України є лише частиною від загальної суми в 350 млн доларів, яка може бути повністю використана після 1 жовтня 2017 року.

Наступним етапом набрання чинності консолідованого закону стане його прийняття Сенатом і Палатою представників, яка відбудеться до 5 травня 2017 року. Далі його має підписати президент США.

Нагадаємо, що обіцянка президента Дональда Трампа дотримуватися політики "Америка понад усе" включає план щодо значного скорочення допомоги країнам, що розвиваються, і об’єднання USAID з Державним департаментом.