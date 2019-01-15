США закликали Росію звільнити українських моряків, а не використовувати їх у політичних іграх

США закликають Росію звільнити українських моряків, а не використовувати їх у політичній грі.

"Росія повинна негайно звільнити українських моряків, а не використовувати їх як пішаків у своїй політичній грі", - йдеться в заяві посольства США в Україні.

Зазначають, що вже понад 50 днів Росія незаконно утримує українських моряків, які користувалися свободою судноплавства України в її територіальних водах. США висловлюють глибоку стурбованість їхнім здоров'ям і правами.