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США закликали Росію звільнити українських моряків, а не використовувати їх у політичних іграх

США висловлюють глибоку стурбованість їхнім здоров'ям і дотриманням їхніх прав
США закликають Росію звільнити українських моряків, а не використовувати їх у політичній грі.
США закликали Росію звільнити українських моряків, а не використовувати їх у політичних іграх Фото: hromadske.ua

"Росія повинна негайно звільнити українських моряків, а не використовувати їх як пішаків у своїй політичній грі", - йдеться в заяві посольства США в Україні.

Зазначають, що вже понад 50 днів Росія незаконно утримує українських моряків, які користувалися свободою судноплавства України в її територіальних водах. США висловлюють глибоку стурбованість їхнім здоров'ям і правами.

Нагадаємо, у вівторок Лефортовський районний суд Москви почав розглядати в закритому режимі питання продовження арешту 24 українських моряків, захоплених у полон Росією. Зараз 12 морякам продовжили арешт до 24 квітня.

Також суд розглянув низку клопотань від захисту. При цьому українців "розбили" на четвірки, щоб рішення в кожному випадку ухвалював інший суддя.

24 українських моряків захопили в полон російські прикордонники 25 листопада 2018 року. Окупаційний суд Криму заарештував їх до 24 січня, після чого РФ етапувала українців у Москву.

 

 

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15 01 2019 18:20
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