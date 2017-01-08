США заморозили активи у Венесуелі
За умовами санкцій, американським фірмами та приватним особам заборонено вести бізнес з Ніколасом Мадуро, повідомляє ВВС.
Вибори до Конституційної асамблеї 30 липня відбулися на тлі масових акцій протесту. Щонайменше 10 людей загинули.
Мадуро заявив, що вибори були "голосуванням за революцію", додавши, що "санкції імперії" його не лякають.
"Імператор Дональд Трамп прийняв рішення проти мене, яке демонструє його відчай і ненависть", - сказав президент Мадуро у телезверненні в понеділок.
"Я не підкоряюсь наказам іноземних урядів і ніколи не підкорятимусь... Запроваджуйте щодо мене санкції, якщо хочете, але народ Венесуели вирішив бути вільним, і я є незалежним президентом вільної нації".
Нова Конституційна асамблея матиме повноваження переписати конституцію та розпустити контрольовану опозицією Національну асамблею.
Опозиція, яка бойкотувала вибори, заявила, що 88% виборців не голосували. Вона відмовилася визнавати вибори. Натомість представники виборчої комісії оголосили про явку у 41,5%.
Протестувальники заблокували декілька доріг у столиці Венесуели, Каракасі.
Марш, який планували провести у понеділок на честь загиблих у день голосування, перенесли на середу, коли має зібратися Конституційна асамблея.
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