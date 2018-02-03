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США звинуватили РФ у втручанні в енергетичний ринок

У 2015-2017 роках у Twitter, Facebook та Instagram було розміщено 9 097 російських повідомлень чи твітів, які стосувалися енергетичної політики США
Комітет Палати представників Конгресу США з науки, космосу і технологій опублікував доповідь, в якій структури РФ звинувачуються у спробах прихованої маніпуляції енергетичним ринком США через соцмережі.
США звинуватили РФ у втручанні в енергетичний ринок Фото: з вільних джерел

Прес-реліз, у якому йдеться про публікацію документу, розміщено на сайті комітету.

"Ця доповідь показує, що російські агенти створювали і розповсюджували пропагандистські матеріали в американських соцмережах в очевидній спробі вплинути на енергетичний ринок США. РФ виграє від розпалювання розбіжностей з приводу виробництва енергії в США", - заявив голова комітету, республіканець Ламар Сміт.

"Експорт енергоресурсів США в європейські країни зростає, а це означає, що у них буде менше підстав покладатися на РФ у своїх енергетичних потребах. Це, в свою чергу, зменшить вплив Росії на Європу на шкоду РФ і до вигоди Європи. Саме тому російські агенти намагалися маніпулювати думкою американців про трубопроводи, паливо і зміну клімату ", - пояснив він.

Повідомляється, що у 2015-2017 роках у Twitter, Facebook та Instagram було розміщено 9 097 російських повідомлень чи твітів, які стосувалися енергетичної політики США.

У вересні 2017 року Сміт відправив листи в Twitter і Facebook, щоб продовжити вивчення російських спроб впливу на енергетичні ринки США через соціальні мережі.

"У листах наводилися додаткові докази того, що російські агенти займалися антиамериканською енергетичною діяльністю на різних платформах, таких як Facebook, Instagram і Twitter", - йдеться в прес-релізі.

Нагадаємо, державний секретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком підтвердив, що Білий дім вирішив надати Україні летальну оборонну зброю.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку незаконних збройних формувань, але не для ескалації конфлікту на сході України.

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02 03 2018 06:26
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