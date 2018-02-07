Стаховський і Цуренко вийшли в другий раунд Вімблдону

Українські тенісисти Сергій Стаховський та Леся Цуренко успішно подолали бар'єр першого раунду Вімблдону.

Стаховський доволі впевнено провів перші два сети, не віддавши за цей час жодної подачі. Українець забрав одну подачу суперника в першій партії і дві - в другому, завдяки чому повів у рахунку 2:0, повідомляє SportArena.com.

Для перемоги в матчі Стаховському треба було виграти ще один сет, але в третій партії він несподівано поступився.

Стаховський і Соуза обмінялися ранніми брейками, але при рахунку 5:5 португалець зробив ще один брейк, а потім подав на сет - 7:5. У четвертій партії боротьби не було: українець узяв тільки один гейм, 1:6. Здавалося, що Соуза переламає хід матчу і зробить камбек, але у вирішальний момент Стаховський дотиснув опонента.

У п'ятій партії Сергій зробив один брейк і виграв сет - 6:4, а разом з ним і матч (3:2). У другому колі Сергій Стаховський зіграє проти Сема Куеррі, 11-ї ракетки турніру.



Фото: EPA/UPG

Водночас Леся Цуренко без проблем перемогла Тімею Бабош з Угорщини. Українська тенісистка переграла опонентку у двох сетах – 7:5, 6:2.

Україну на турнірі, крім Цуренко і Стаховського, представляють ще четверо тенісистів: Олександр Долгополов, Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко та Катерина Козлова.