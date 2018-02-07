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Стаховський і Цуренко вийшли в другий раунд Вімблдону

Україну на турнірі представляють шестеро спортсменів
Українські тенісисти Сергій Стаховський та Леся Цуренко успішно подолали бар'єр першого раунду Вімблдону.
Стаховський і Цуренко вийшли в другий раунд Вімблдону Сергій Стаховський. Фото: btu.org.ua

Стаховський доволі впевнено провів перші два сети, не віддавши за цей час жодної подачі. Українець забрав одну подачу суперника в першій партії і дві - в другому, завдяки чому повів у рахунку 2:0, повідомляє SportArena.com.

Для перемоги в матчі Стаховському треба було виграти ще один сет, але в третій партії він несподівано поступився.

Стаховський і Соуза обмінялися ранніми брейками, але при рахунку 5:5 португалець зробив ще один брейк, а потім подав на сет - 7:5. У четвертій партії боротьби не було: українець узяв тільки один гейм, 1:6. Здавалося, що Соуза переламає хід матчу і зробить камбек, але у вирішальний момент Стаховський дотиснув опонента.

У п'ятій партії Сергій зробив один брейк і виграв сет - 6:4, а разом з ним і матч (3:2). У другому колі Сергій Стаховський зіграє проти Сема Куеррі, 11-ї ракетки турніру.


Фото: EPA/UPG

Водночас Леся Цуренко без проблем перемогла Тімею Бабош з Угорщини. Українська тенісистка переграла опонентку у двох сетах – 7:5, 6:2.

Україну на турнірі, крім Цуренко і Стаховського, представляють ще четверо тенісистів: Олександр Долгополов, Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко та Катерина Козлова.

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02 07 2018 21:34
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