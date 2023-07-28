Британія дозволила олігархам рф витрачати "заморожені" гроші на прислугу – The New York Times

Уряд Великої Британії російським олігархам дозволив витрачати на хатніх робітниць понад $1 млн на рік.

Британський уряд дозволив підсанкційним російським олігархам витрачати кошти на приватних кухарів, водіїв b хатніх робітниць попри "заморожені" банківські рахунки.

Про це пише The New York Times.

Лондон видав так звані ліцензії санкційному російському олігарху Михайлу Фрідману на оплату праці 19 співробітників. До них увійшли водії, приватні кухарі, хатні робітниці та різноробочі.

Виплата склала майже $400 000 протягом останніх 10-ти місяців.

"Крім того, Фрідман отримував приблизно 7000 фунтів стерлінгів щомісячної допомоги для покриття основних потреб своєї сім'ї. Британські чиновники також дозволили його колишньому бізнес-партнеру Петру Авену отримувати щомісячну допомогу в $77000. Більшість коштів надійшла до охоронної компанії, яка належить фінансовому менеджеру Авена, який перебуває під слідством за потенційну допомогу пану Авену уникнути санкцій, свідчать судові протоколи", - пише видання.

Незрозуміло, які перевірки уряд проводив перед тим, як схвалити операції, зазначають журналісти.

Уряд Британії офіційно називає Фрідмана і Авена "прокремлівськими олігархами", які тісно пов'язані з президентом росії Володимиром Путіним. Вони обидва це заперечують і оскаржують у суді.