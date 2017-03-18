CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Франції опублікували світлини 39-річного чоловіка на ім’я Зієд Бен Бельгасем (Ziyed Ben Belgacem), який напав на поліцейських у паризькому аеропорту Орлі та був застрелений під час затримання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стало відомо, хто такий "стрілець із Орлі"
Раніше поліція затримала його батька та брата
Фото: twitter.com/LeParisien_75
Про це пише французьке видання Le Parisien.
Раніше поліція затримала його батька та брата.
Південний термінал аеропорту «Орлі», де стався інцидент, може залишатися закритим до суботнього вечора.
Нагадаємо, сьогодні поліція застрелила чоловіка, який намагався відібрати зброю у військового у паризькому аеропорту Орлі, повідомляє французька влада.
Аеропорт Орлі розташований за 13 км на південь від Парижа, це другий за величиною аеропорт французької столиці - після аеропорту імені Шарля де Голля.
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