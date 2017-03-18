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Стало відомо, хто такий "стрілець із Орлі"

Раніше поліція затримала його батька та брата
У Франції опублікували світлини 39-річного чоловіка на ім’я Зієд Бен Бельгасем (Ziyed Ben Belgacem), який напав на поліцейських у паризькому аеропорту Орлі та був застрелений під час затримання.
Стало відомо, хто такий "стрілець із Орлі" Фото: twitter.com/LeParisien_75

Про це пише французьке видання Le Parisien.

Раніше поліція затримала його батька та брата.

Південний термінал аеропорту «Орлі», де стався інцидент, може залишатися закритим до суботнього вечора.

Нагадаємо, сьогодні поліція застрелила чоловіка, який намагався відібрати зброю у військового у паризькому ‎аеропорту Орлі, повідомляє французька влада.‎

Аеропорт Орлі розташований за 13 км на південь від Парижа, це другий за величиною аеропорт ‎французької столиці - після аеропорту імені Шарля де Голля.

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18 03 2017 19:50
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