Стали відомі деталі пропозиції Супрун хабара
Про це йдеться в рішенні Солом'янського райсуду Києва з приводу отримання доступу до банківських документів інвестфонду "Мігліорі" і ТОВ "Акварелі Девелопмент Холдинг" з посиланням на заяву Супрун.
Ще 25 січня минулого року Супрун написала заяву про пропозицію їй неправомірної вигоди в Національне антикорупційне бюро. За словами керівника Міністерства охорони здоров'я, згадані вище особи запропонували їй неправомірну вигоду у вигляді однокімнатної квартири в ЖК "Акварелі 2" по вул. Освіти, 19 у місті Вишневому Києво-Святошинського району Київської області. Площа квартири - 44,56 кв. м, вартість - близько 490 тис. грн.
За це Супрун мала допомогти в отриманні коштів міжнародних організацій для закупівлі магнітно-резонансного томографа та цифрового мамографа комунальній установі "Вишневська міська лікарня".
У судовому рішенні йдеться, що вперше таку пропозицію було висловлено 24 січня 2017 року в кабінеті першого заступника міністра, а потім у лютому, а також у червні в ресторані "Катюша" в присутності Супрун, помічника нардепа і мера.
У рамках червневої зустрічі позаштатний радник міністра Станіслав Грещишин приїжджав у ЖК "Акварелі 2", можливо, подивитися на квартиру і передав копію свого паспорта та ідентифікаційного коду для її оформлення. Імовірно, планувалося, що житло оформлять на нього.
У липні Грещишин зустрічався з мером Вишневого в його кабінеті. У листопаді мер передав йому підписані примірники документів на квартиру: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, попередній договір про надання житлово-комунальних послуг та ін.
З лютого 2017 року у справі проводили негласні слідчі дії, а зустрічі радника Супрун фіксували.
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