Стали відомі деталі пропозиції Супрун хабара

В.о. міністра подала заяву в НАБУ більш ніж рік тому

В.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун пропонував хабар у вигляді квартири в місті Вишневому Києво-Святошинського району депутат Чабанівської сільської ради - помічник нардепа Олега Ляшка Олександр Богачов і мер Вишневого Ілля Діков.

Про це йдеться в рішенні Солом'янського райсуду Києва з приводу отримання доступу до банківських документів інвестфонду "Мігліорі" і ТОВ "Акварелі Девелопмент Холдинг" з посиланням на заяву Супрун.

Ще 25 січня минулого року Супрун написала заяву про пропозицію їй неправомірної вигоди в Національне антикорупційне бюро. За словами керівника Міністерства охорони здоров'я, згадані вище особи запропонували їй неправомірну вигоду у вигляді однокімнатної квартири в ЖК "Акварелі 2" по вул. Освіти, 19 у місті Вишневому Києво-Святошинського району Київської області. Площа квартири - 44,56 кв. м, вартість - близько 490 тис. грн.

За це Супрун мала допомогти в отриманні коштів міжнародних організацій для закупівлі магнітно-резонансного томографа та цифрового мамографа комунальній установі "Вишневська міська лікарня".

У судовому рішенні йдеться, що вперше таку пропозицію було висловлено 24 січня 2017 року в кабінеті першого заступника міністра, а потім у лютому, а також у червні в ресторані "Катюша" в присутності Супрун, помічника нардепа і мера.

У рамках червневої зустрічі позаштатний радник міністра Станіслав Грещишин приїжджав у ЖК "Акварелі 2", можливо, подивитися на квартиру і передав копію свого паспорта та ідентифікаційного коду для її оформлення. Імовірно, планувалося, що житло оформлять на нього.

У липні Грещишин зустрічався з мером Вишневого в його кабінеті. У листопаді мер передав йому підписані примірники документів на квартиру: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, попередній договір про надання житлово-комунальних послуг та ін.

З лютого 2017 року у справі проводили негласні слідчі дії, а зустрічі радника Супрун фіксували.