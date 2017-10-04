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Стали відомі подробиці зустрічі Порошенка із фракцією та Гройсманом

70% запитань стосувалися дотацій на мажоритарні округи
На засіданні фракції БПП, яка відбувається у понеділок ввечері, не піднімали питання відставки, звітування уряду та кадрових перестановок.
Стали відомі подробиці зустрічі Порошенка із фракцією та Гройсманом Фото:i.lb.ua

"Та які перестановки, всі розуміють, що голосів немає. Це ж страсний тиждень",- зауважив один з нардепів.

Про це "Українській правді" повідомили декілька народних депутатів фракції.

За словами співрозмовників, спочатку на засіданні слово взяв президент Петро Порошенко, після чого виступив прем'єр-міністр Володимир Гройман.

"Порошенко виступав хвилину і сказав "привіт", Гройсман виступив теж хвилину і теж сказав "привіт". Далі пішли запитання", - зазначив один з депутатів.

Також члени фракції говорять, що 70% запитань стосувалися дотацій на мажоритарні округи.

"Найбільше людей цікавило питання дотацій. Гройсман пообіцяв, що субвенції соцекономрозвитку будуть вчасними, й у всіх проблемах буде розбиратися", - зазначив інший депутат.

Водночас на фракції президент не назвав кандидатів на місце голови НБУ Валерії Гонтаревої. "Не називали жодного прізвища, сказали, що будуть визначатися", - зауважив нардеп Олег Барна.

Цю інформацію підтвердили й інші співрозмовники видання.

Разом з тим було прийняте рішення про створення тимчасової робочої групи зі зміни закону про е-декларування щодо декларування громадських організацій.

"Було проговорене питання щодо створення тимчасової групи по закону про е-декларування. Від БПП винесено три кандидатури - Алексєєв, Мушак і Ричкова", - сказала Ірина Луценко.

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