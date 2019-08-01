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Стан врятованих біля берегів Туреччини українських моряків задовільний, - посол

Наразі в лікарні перебувають семеро українців
Стан українських моряків, врятованих після аварії судна поблизу турецького міста Самсун, задовільний.
Стан врятованих біля берегів Туреччини українських моряків задовільний, - посол Фото: Туреччина

Наразі в лікарні міста Самсун перебувають семеро українців: Станіслав Шевчук, Олег Геращенко, Павло Мільніченко, Євгеній Ільченко, Євген Яценко, Денис Скачко, Тетяна Будко.

"Стан задовільний, тримаються бадьоро, допомога надається. Вдячний турецьким рятувальникам - моряків врятовано після п'яти годин перебування у крижаній воді, справжнє диво", - повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Нагадаємо, вранці 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором. Судно не витримало удару хвилі, розламалося та почало тонути.

На його борту перебувало 13 людей. 11 з них були громадянами України - четверо загинули.

МінТОТ повідомив, що судно на борту везло вугілля з Росії до Туреччини.

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08 01 2019 08:55
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