ПОЛІТИКА НОВИНИСтатки президента США Дональда Трампа за рік скоротилися з $ 3 млрд до $ 2,9 млрдПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Статки Трампа скоротились на $0,1 млрд
У березні цього року журнал Forbes оцінював статки Трампа в $ 3,5 млрд
Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum
Скорочення статків Трампа пов'язано з падінням вартості трьох офісних приміщень в центрі Манхеттена, попит на оренду яких знизився, повідомляє RNS з посиланням на дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index.
Звіт про доходи Трампа був опублікований 16 червня, відзначає видання.
У березні цього року журнал Forbes оцінював статки Трампа в $ 3,5 млрд.
Нагадаємо, 13 червня генпрокурори Вашингтона (Федеральний округ Колумбія) і штату Меріленд подали в суд на президента США Дональда Трампа. Генпрокурори вважають, що Трамп порушує статтю Конституції, яка забороняє держчиновникам приймати подарунки і винагороду від іноземних держав.
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