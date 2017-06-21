Статки Трампа скоротились на $0,1 млрд

У березні цього року журнал Forbes оцінював статки Трампа в $ 3,5 млрд

Статки президента США Дональда Трампа за рік скоротилися з $ 3 млрд до $ 2,9 млрд

Скорочення статків Трампа пов'язано з падінням вартості трьох офісних приміщень в центрі Манхеттена, попит на оренду яких знизився, повідомляє RNS з посиланням на дані рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

Звіт про доходи Трампа був опублікований 16 червня, відзначає видання.

У березні цього року журнал Forbes оцінював статки Трампа в $ 3,5 млрд.

Нагадаємо, 13 червня генпрокурори Вашингтона (Федеральний округ Колумбія) і штату Меріленд подали в суд на президента США Дональда Трампа. Генпрокурори вважають, що Трамп порушує статтю Конституції, яка забороняє держчиновникам приймати подарунки і винагороду від іноземних держав.