Став відомий попередній склад збірної України з футзалу на Євро-2018

Збірна України в дев'ятий раз поспіль виступить у фінальній стадії чемпіонату Європи

Чемпіонат Європи з футзалу пройде з 30 січня по 10 лютого в Любляні (Словенія). На перший тренувальний збір з 20 по 28 січня у Броварах Косенко викликав 15 гравців.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив імена гравців, які будуть готуватися до фінальної стадії чемпіонату Європи, інформує iSport.ua.

На перший тренувальний збір з 20 по 28 січня у Броварах Косенко викликав 15 гравців, серед яких шість легіонерів з Росії, Білорусі та Чехії.

Воротарі: Євген Іваняк (Ураган), Кирило Ципун (Продексім), Дмитро Литвиненко (ЕРА-ПАК, Чехія).

Польові гравці: Микола Грицина, Михайло Грицина, Тарас Королишин (всі - Сталиця, Білорусь), Володимир Разуванов (Діна, Росія), Микола Білоцерківець (Норільський Нікель, Росія), Сергій Журба (ХДС), Олександр Педяш, Андрій Хамдамов, Руслан Шеремета, Андрій Лисенко (всі - Сокіл), Петро Шотурма (Ураган), Віталій Дзюба (ІнБев / НПУ).

На Євро-2018 збірна України стартує 2 лютого матчем проти Румунії, а 4 лютого підопічні Олександра Косенка зіграють із Португалією. У плей-офф вийдуть 2 кращі команди.

Збірна України в дев'ятий раз поспіль виступить у фінальній стадії чемпіонату Європи. Національна команда з міні-футболу з 2010 року незмінно виходить із групи, але щоразу поступається в чвертьфіналі.

Чемпіонат Європи з футзалу з 30 січня по 10 лютого пройде в Любляні (Словенія) на Арені Стожиці.