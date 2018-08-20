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Стрілянина у мерії Харкова: зловмисник також розстріляв легковик з дитиною

Наразі відкрито три кримінальні провадження
Чоловік, який влаштував стрілянину у мерії Харкова, також стріляв у легковик Skoda з дитиною.
Стрілянина у мерії Харкова: зловмисник також розстріляв легковик з дитиною Фото: Reuters

"Чоловік стріляв у двері міськради. Він повернувся до зазначеного транспортного засобу і почав кричати, щоб вони поїхали. Машина чекала зеленого світла світлофора. Нападник почав стрілянину по машині, люди намагалися поїхати і стали за перехрестям, оскільки пошкодили колесо. Встановлено, що в автомобілі, по якому стріляв нападник, було двоє дорослих і дитина", – розповів на брифінгу в Харкові начальник поліції Харківської області Олег Бех, передає "112 Україна".

Наголошується, що наразі відкрито три кримінальні провадження.

"Стаття 348 - вбивство працівника правоохоронного органу. Замах на вбивство двох і більше (правоохоронців) - 2 ч. ст. 115 КК і ч 2. ст. 115 - щодо пострілів по автомобілю "Шкода", – додав Бех.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня у Харкові біля будівлі міської ради відбулася стрілянина. У результаті при виконанні службових обов'язків загинув харківський патрульний Дмитро Кирієнко. У нього залишилися дружина і дворічна дочка. Крім того, було поранено охоронця. Його оперували до 7:00 ранку. На даний момент лікарі не роблять прогнозів, так як стан потерпілого тяжкий. Патрульним поліцейським вдалося знешкодити нападника, його особу наразі встановлюють. Імовірно, це 59-річний місцевий житель. 

Поліція вивчає три версії події у харківської міськради - напад через дії влади, психічні відхилення стрільця або хуліганство.

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20 08 2018 12:57
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