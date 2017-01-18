Стрілянина в Княжичах: звільнено сімох офіцерів

Посади позбавили керівника карного розшуку Києва, який безпосередньо відповідав за підготовку та проведення операції

За результатами службового розслідування щодо інциденту у Княжичах, з Нацполіції звільнили сімох офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах.

У відомстві зазначають, що посади позбавили керівника карного розшуку Києва, який безпосередньо відповідав за підготовку та проведення операції.

Понад те, було звільнено керівників оперативної служби столичного Главку поліції. Таке рішення пов'язано з тим, що вони не змогли під час проведення цієї операції забезпечити належну комунікацію між підрозділами. Вони також доповіли керівництву недостовірну інформацію, адже не оцінили обстановку на місці подій. Про це повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ України.

"Також посад позбавили низку керівників Шевченківського управління поліції, які неналежно проаналізували оперативну інформацію, що призвело до визначення невірного об’єкту нападу. Звільнено відповідального від управління поліції охорони, який, прибувши на місце події, несвоєчасно поінформував про вчинення злочину. Разом з іншими з посади усунуто оперуповноваженого Департаменту карного розшуку Нацполіції, який несвоєчасно доповів оперативну інформацію керівництву щодо підготовки до вчинення злочину на території с. Княжичі", - наголосили у МВС.

Також у відомстві додали, що щодо 9 поліцейських було застосовано інші дисциплінарні стягнення. Зокрема, очільника Київської поліції та керівника Шевченківського районного управління поліції міста Києва попереджено про неповну посадову відповідність.

Понад те, МВС направило до Генпрокуратури висновки цього службового розслідування, яка наразі здійснює досудове розслідування у цій справі. Саме ГПУ надасть остаточну оцінку діям поліцейських, після того, як проаналізує звіт щодо розслідування.

Раніше до дисциплінарної відповідальності притягнули 20 поліцейських, винних у перестрілці в Княжичах Київської області.

Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.

За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.