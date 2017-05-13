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Суд дав дозвіл на арешт заступниці Кернеса

Підозрювана може внести заставу в розмірі 30 млн грн
Апеляційний суд Києва погодив клопотання про арешт заступниці міського голови Харкова Тетяни Овіннікової.
Суд дав дозвіл на арешт заступниці Кернеса Фото: cripo.com.ua

Суд дозволив арешт Овіннікової з правом застави 30 млн грн, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на сторінці у Facebook.

"Апеляційний суд м. Києва погодив клопотання про арешт одного з ймовірних членів організованої злочинної групи - заступника міського голови м. Харкова Овіннікової з можливістю застави в 30 млн грн", - написав він.

Йдеться про справу розкрадання 650 га землі керівництвом харківської міської ради.

За даним слідчих, заступниця мера, порушуючи законодавство й регламент міськради, "впродовж 2008-2009 років без попереднього розгляду та погодження на постійних комісіях та у підпорядкованих їм структурних підрозділах виконавчого комітету, погодила та сприяла винесенню на сесію міської ради питань щодо безоплатного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою покращення житлових умов їхніх членів".

При цьому вона діяла за змовою і в інтересах "засновників та членів обслуговуючих кооперативів, створених без мети здійснення своєї статутної діяльності, та кінцевих вигодонабувачів – осіб наближених до високопосадовців Харківської міської ради", вважають слідчі.

Нагадаємо,що 23 березня заступнці міського голови Харкова Тетяні Овінніковій було повідомлено про підозру.

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