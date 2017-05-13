Суд дав дозвіл на арешт заступниці Кернеса
Суд дозволив арешт Овіннікової з правом застави 30 млн грн, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на сторінці у Facebook.
"Апеляційний суд м. Києва погодив клопотання про арешт одного з ймовірних членів організованої злочинної групи - заступника міського голови м. Харкова Овіннікової з можливістю застави в 30 млн грн", - написав він.
Йдеться про справу розкрадання 650 га землі керівництвом харківської міської ради.
За даним слідчих, заступниця мера, порушуючи законодавство й регламент міськради, "впродовж 2008-2009 років без попереднього розгляду та погодження на постійних комісіях та у підпорядкованих їм структурних підрозділах виконавчого комітету, погодила та сприяла винесенню на сесію міської ради питань щодо безоплатного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою покращення житлових умов їхніх членів".
При цьому вона діяла за змовою і в інтересах "засновників та членів обслуговуючих кооперативів, створених без мети здійснення своєї статутної діяльності, та кінцевих вигодонабувачів – осіб наближених до високопосадовців Харківської міської ради", вважають слідчі.
Нагадаємо,що 23 березня заступнці міського голови Харкова Тетяні Овінніковій було повідомлено про підозру.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану