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Суд дозволив заочне розслідування проти Віталія Захарченка

Дозволено спецрозслідування проти всіх фігурантів справи про розстріли на Майдані
Печерський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.
Суд дозволив заочне розслідування проти Віталія Захарченка Віталій Захарченко. Фото: obozrevatel.com

"27 квітня 2018 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка", - повідомляють на сайті Генеральної прокуратури.

У Генпрокуратурі зазначають, що Захарченка підозрюють в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади і службових повноважень співробітниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню мітингів, що призвело до масових жертв серед мітингувальників під час масових акцій протесту в Києві 18-20 лютого 2014 року.

Захарченко - останній з колишніх високопоставлених осіб, щодо котрого ГПУ отримала санкцію на заочне розслідування в цій справі. Раніше прокуратура домоглася такої санкції для екс-президента Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка і його першого заступника Володимира Тоцького, колишнього заступника голови МВС Віктора Ратушняка і начальника міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Києві Петра Федчука.

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