Суд дозволив заочне розслідування проти Віталія Захарченка
"27 квітня 2018 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчих департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка", - повідомляють на сайті Генеральної прокуратури.
У Генпрокуратурі зазначають, що Захарченка підозрюють в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади і службових повноважень співробітниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню мітингів, що призвело до масових жертв серед мітингувальників під час масових акцій протесту в Києві 18-20 лютого 2014 року.
Захарченко - останній з колишніх високопоставлених осіб, щодо котрого ГПУ отримала санкцію на заочне розслідування в цій справі. Раніше прокуратура домоглася такої санкції для екс-президента Віктора Януковича, екс-голови СБУ Олександра Якименка і його першого заступника Володимира Тоцького, колишнього заступника голови МВС Віктора Ратушняка і начальника міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Києві Петра Федчука.
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