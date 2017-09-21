Суд над Януковичем продовжиться 27 вересня
На засіданні 21 вересня прокуратурі вдалося представити перший том своїх доказів. "Нам вдалося дослідити один том своїх доказів, але на цьому довелося закінчити. Суд переніс засідання на наступну, це 27 вересня 2017 року", - заявив після засідання прокурор Руслан Кравченк, інформує LB.ua.
Він додав, що звинувачення готове розглядати справу Януковича в щоденному режимі, але цьому перешкоджає захист.
Державний адвокат колишнього президента Віктора Януковича Максим Герасько своєю чергою знову зажадав дати йому більше часу на ознайомлення з матеріалами справи.
"Я наголошував на першому судовому засіданні і наголошую зараз - тільки за три місяці можливо ознайомитися з усіма матеріалами справи і тоді не буде порушено право на захист", - сказав він.
Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.
Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа