Суд над Януковичем продовжиться 27 вересня

Прокурори готові працювати кожен день, а адвокат вимагає три місяці на вивчення справи

Оболонський районний суд Києва продовжить розглядати справу про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича через тиждень - 27 вересня о 10:00.

На засіданні 21 вересня прокуратурі вдалося представити перший том своїх доказів. "Нам вдалося дослідити один том своїх доказів, але на цьому довелося закінчити. Суд переніс засідання на наступну, це 27 вересня 2017 року", - заявив після засідання прокурор Руслан Кравченк, інформує LB.ua.

Він додав, що звинувачення готове розглядати справу Януковича в щоденному режимі, але цьому перешкоджає захист.

Державний адвокат колишнього президента Віктора Януковича Максим Герасько своєю чергою знову зажадав дати йому більше часу на ознайомлення з матеріалами справи.

"Я наголошував на першому судовому засіданні і наголошую зараз - тільки за три місяці можливо ознайомитися з усіма матеріалами справи і тоді не буде порушено право на захист", - сказав він.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.

Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.