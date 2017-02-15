Суд наклав арешт на майно підприємств депутата Жеваго

Арештовано майно "АвтоКрАЗу", "Росави" і ще двох заводів

Печерський районний суд Києва арештував нерухоме майно чотирьох підприємств, афілійованих з бізнесменом, депутатом Верховної Ради Костянтином Жеваго.

Арештовано майно виробника великовантажних автомобілів компанії "АвтоКрАЗ" (Кременчук, Полтавська область), виробника шин компанії "Росава" (Біла Церква, Київська область), а також Токмацького ковальсько-штампувального заводу (Запорізька область) і Стаханівського вагонобудівного заводу (Луганська область), повідомляє LB.ua із посиланням на визначення в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Арешт було накладено в рамках розслідування Генеральною прокуратурою фінансової угоди посадових осіб банку "Фінанси і Кредит", які за допомогою нерезидентів України, в тому числі офшорної компанії Nasterno Commercial Limited (кінцевим бенефіціарним власником є колишній помічник Жеваго Олександр Демченко), незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд грн.

Також слідство встановило факт попередньої змови з іншими особами й укладення договору поручительства з банком Meinl Bank AG (Австрія).

У грудні суд арештував майно колишнього заступника голови правління банку Ігоря Копертєхіна у цій самій справі.

У січні суд продовжив арешт Демченка у справі про виведення активів банку "Фінанси та Кредит" до 20 лютого.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці провели обшук на території ПАТ "Білоцерківська ТЕЦ", що належить Жеваго.