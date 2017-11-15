Суд не задовільнив мільярдний позов Януковича-молодшого до Нацбанку

До суду Олександр Янукович звернувся в січні 2017 року

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову сина екс-президента України Віктора Януковича Олександра Януковича до НБУ про відшкодування 1,6 млрд грн збитків у зв'язку з виведенням з ринку ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", акціонером якого він є.

"Печерський районний суд м. Києва 14 листопада 2017 року ухвалив рішення, яким залишив без задоволення позовні вимоги Олександра Януковича до Національного банку України про відшкодування збитків у розмірі 1,6 млрд грн", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

Зазначається, що Янукович у серпні 2017 року звернувся з позовом до Національного банку України з вимогами про відшкодування збитків у зв'язку з виведенням з ринку ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", акціонером якого він є.

"За результатами розгляду судової справи суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову", - поінформували в НДБУ.

У січні 2016 року Вищий адміністративний суд України підтвердив правомірність прийняття Національним банком України постанови "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку" до категорії неплатоспроможних" від 27 листопада 2014 року № 743.

У зв'язку із застосуванням Радою Європейського Союзу санкцій до єдиного акціонера ПАТ "ВБР" - Олександра Януковича, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку, Національний банк України 27 листопада 2014 року прийняв рішення про віднесення ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" до категорії неплатоспроможних, а 21 грудня 2015 року - про його ліквідацію.

У 2015 році Печерський суд заарештував ці кошти за фактом незаконного кредитування регіональних залізниць банком сина екс-президента Віктора Януковича – Олександра.

Тоді під арешт потрапили рахунки самого сина екс-президента, чотирьох компаній, а також 32 фізосіб, серед яких були працівники самого банку. Всього заарештовано 2,75 млрд грн.

З 19 грудня 2016 року суд почав знімати арешт з грошових коштів фізичних осіб.

Відтак, Печерський суд Києва зняв арешт із коштів трьох фізосіб у сумі 15 мільйонів доларів на рахунках у ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", який належить сину екс-президента Олександру Януковичу.