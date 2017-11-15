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Суд не задовільнив мільярдний позов Януковича-молодшого до Нацбанку

До суду Олександр Янукович звернувся в січні 2017 року
Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову сина екс-президента України Віктора Януковича Олександра Януковича до НБУ про відшкодування 1,6 млрд грн збитків у зв'язку з виведенням з ринку ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", акціонером якого він є.
Суд не задовільнив мільярдний позов Януковича-молодшого до Нацбанку Олександр Янукович. Фото: trubyna.org.ua

"Печерський районний суд м. Києва 14 листопада 2017 року ухвалив рішення, яким залишив без задоволення позовні вимоги Олександра Януковича до Національного банку України про відшкодування збитків у розмірі 1,6 млрд грн", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку.

Зазначається, що Янукович у серпні 2017 року звернувся з позовом до Національного банку України з вимогами про відшкодування збитків у зв'язку з виведенням з ринку ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", акціонером якого він є.

"За результатами розгляду судової справи суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову", - поінформували в НДБУ.

У січні 2016 року Вищий адміністративний суд України підтвердив правомірність прийняття Національним банком України постанови "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку" до категорії неплатоспроможних" від 27 листопада 2014 року № 743.

У зв'язку із застосуванням Радою Європейського Союзу санкцій до єдиного акціонера ПАТ "ВБР" - Олександра Януковича, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку, Національний банк України 27 листопада 2014 року прийняв рішення про віднесення ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" до категорії неплатоспроможних, а 21 грудня 2015 року - про його ліквідацію.

У 2015 році Печерський суд заарештував ці кошти за фактом незаконного кредитування регіональних залізниць банком сина екс-президента Віктора Януковича – Олександра.

Тоді під арешт потрапили рахунки самого сина екс-президента, чотирьох компаній, а також 32 фізосіб, серед яких були працівники самого банку. Всього заарештовано 2,75 млрд грн.

З 19 грудня 2016 року суд почав знімати арешт з грошових коштів фізичних осіб.

Відтак, Печерський суд Києва зняв арешт із коштів трьох фізосіб у сумі 15 мільйонів доларів на рахунках у ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", який належить сину екс-президента Олександру Януковичу.

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15 11 2017 16:22
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