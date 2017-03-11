Суд почав ліквідацію заводу Пінчука
Ініціатором ліквідації стали акціонери підприємства. Строк ліквідаційної процедури - 1 рік.
При цьому, кредиторська заборгованість підприємства складає 179,8 млн грн, а загальний розмір активів - 4,5 млн грн, - йдеться в повідомленні заводу.
Нагадаємо, що 19 травня цього року акціонери НПТЗ вирішили ліквідувати підприємство.
До реструктуризації НПТЗ було монопольним в Україні підприємством з випуску геологорозвідувальних, насосно-компресорних і катаних труб для котлів високого тиску.
З третього кварталу 2000 року завод працює в рамках реструктуризованого підприємства.
До теперішнього часу НПТЗ продукцію не виробляв, оскільки всі виробничі потужності внесені до статутних капіталів створених внаслідок реструктуризації заводу. Основний вид діяльності був - здача в оренду приміщень і обладнання, які йому належать.
На початку лютого 2007 року компанія Інтерпайп придбала на конкурсі 96,7% акцій НПТЗ за 352,6 млн грн. За даними Нацдепозитарію України (НДУ) на перший квартал 2016 року, у власності Транспортно-інвестиційних технологій знаходилося 96,7% акцій НПТЗ.
У листопаді 2016 года 2 кіпрські компанії Plamsted Limited і Kamset Holdings Limited, що є міноритарними акціонерами НПТЗ, сконцентрували по 19,3% акцій підприємства, ще одна компанія - Wolbert Company Limited (теж Кіпр) - купила 19,3% НПТЗ.
У свою чергу пакет акцій мажоритарного акціонера підприємства - Транспортно Інвестиційні технології, зменшився з 96,7% до 38,7%.
Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.
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