Суд почав ліквідацію заводу Пінчука

Господарський суд Дніпропетровської області 2 листопада розпочав процедуру ліквідації Нікопольського південнотрубного заводу (НПТЗ, Дніпропетровська область).

Ініціатором ліквідації стали акціонери підприємства. Строк ліквідаційної процедури - 1 рік.

При цьому, кредиторська заборгованість підприємства складає 179,8 млн грн, а загальний розмір активів - 4,5 млн грн, - йдеться в повідомленні заводу.

Нагадаємо, що 19 травня цього року акціонери НПТЗ вирішили ліквідувати підприємство.

До реструктуризації НПТЗ було монопольним в Україні підприємством з випуску геологорозвідувальних, насосно-компресорних і катаних труб для котлів високого тиску.

З третього кварталу 2000 року завод працює в рамках реструктуризованого підприємства.

До теперішнього часу НПТЗ продукцію не виробляв, оскільки всі виробничі потужності внесені до статутних капіталів створених внаслідок реструктуризації заводу. Основний вид діяльності був - здача в оренду приміщень і обладнання, які йому належать.

На початку лютого 2007 року компанія Інтерпайп придбала на конкурсі 96,7% акцій НПТЗ за 352,6 млн грн. За даними Нацдепозитарію України (НДУ) на перший квартал 2016 року, у власності Транспортно-інвестиційних технологій знаходилося 96,7% акцій НПТЗ.

У листопаді 2016 года 2 кіпрські компанії Plamsted Limited і Kamset Holdings Limited, що є міноритарними акціонерами НПТЗ, сконцентрували по 19,3% акцій підприємства, ще одна компанія - Wolbert Company Limited (теж Кіпр) - купила 19,3% НПТЗ.

У свою чергу пакет акцій мажоритарного акціонера підприємства - Транспортно Інвестиційні технології, зменшився з 96,7% до 38,7%.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.